Tiro a volo: oro con record per Rossetti e bronzo per Bartolomei in Coppa del Mondo

Spettacolo azzurro nella gara di skeet della Coppa del Mondo di Almaty in Kazakistan. Gabriele Rossetti ha centrato l'oro nella gara maschile siglando il nuovo record del mondo e Martina Bartolomei si è messa al collo quella di bronzo nella gara femminile. Il poliziotto di Ponte Buggianese, campione olimpico a Rio de Janeiro 2016 nell'individuale e a Parigi 2024 nel mixed team in coppia con Diana Bacosi, ha dominato questa tappa di Coppa del Mondo sin dalle prime serie di qualificazione. Entrato in finale con il punteggio di 124/125, Rossetti si è fatto scappare un solo piattello e con 35/36 ha scalato il podio fino alla vetta e siglato il nuovo record del mondo. Alle sue spalle il tedesco Korte, argento con 34/36, e il giapponese Toguchi, bronzo con 30/32. "La stagione non era iniziata nel migliore dei modi (28° nella prima prova di Coppa del Mondo a Tangeri, ndr) e volevo riscattarmi - ha spiegato Rossetti al termine della finale - Ho passato l'ultimo mese a lavorare sulle cose che non erano andate bene e sono partito con la consapevolezza di essere in una grande condizione tecnica. Il risultato lo dimostra" Lontanissimi dalla vetta della classifica Domenico Simeone, cinquantaduesimo con 115/125 e Marco Sablone, cinquantanovesimo con 114/125. Assolutamente maiuscola la prova di Erik Pittini che, in gara solo per i punti del ranking Issf, ha chiuso la sua esperienza in Kazakistan con un ottimo 123/125. Passando alla gara femminile, Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina ha chiuso le qualificazioni con il punteggio di 119/125, il più alto realizzato in questa competizione, ma per il meccanismo del count back (ultimo errore commesso, ndr) è entrata in finale con il dorsale numero tre. Nella serie decisiva ha saputo trovare la giusta concentrazione e arrivare sul podio per la medaglia di bronzo con 27/32. Meglio di lei hanno fatto solo la kazaka Orynbay, prima con 33/36, e la cinese Jiang, seconda con 30/36. "È la mia prima medaglia in una Coppa del Mondo e sono felicissima di averla conquistata - ha spiegato la tiratrice toscana, oro ai Giochi Europei di Wroclaw nel 2023 - Dopo la delusione personale dell'esperienza Olimpica a Parigi 2024 ci ho messo un po' di tempo a ritrovare il giusto ritmo, ma non ho mai mollato. Questa medaglia mi ripaga dei tanti sacrifici e del lavoro fatto quotidianamente. Si, sono davvero molto contenta e questa medaglia me la dedico tutta". "È un risultato che arriva dopo un confronto intenso con Gabriele (Rossetti, ndr). Ci siamo tenuti in contatto costante giorno per giorno. È un grande campione e lavora tantissimo. È un onore essere il suo allenatore - ha commentato il direttore tecnico Luigi Agostino Lodde - Martina (Bartolomei, ndr) ha condotto una gara esemplare, concentrata e serena dall'inizio alla fine. È stata davvero molto brava. Sono contentissimo anche per Erik (Pittini, ndr). Per un tiratore in ascesa non è stato semplice essere qui solo per i punti del ranking, invece ha dimostrato grande professionalità. Che il talento non gli mancasse lo sapevo già. Per il resto, sono tutti dei tiratori e tiratrici che stimo e che lottano sempre anche se, purtroppo, a volte non va come si spera".