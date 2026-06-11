“Da Santo a Santo”: la maratona ciclistica solidale ha attraversato l’Italia per sostenere gli studi sui tumori cerebrali

La ricerca al centro

I fondi raccolti saranno destinati, come di consueto, ai progetti di studio scientifico più promettenti, scelti attraverso un bando valutato da un comitato di esperti presieduto dal professor Giorgio Palù. Un modello basato su trasparenza, rigore e impatto concreto, che ha permesso alla Fondazione di sostenere - con questa e tutte le altre iniziative sviluppate nel corso degli anni - centri di eccellenza tra cui università e ospedali a Milano, Roma, Napoli, Genova, Padova e Oxford. La fondazione si fa promotrice dello studio e della ricerca sul glioblastoma e sui tumori cerebrali, per individuare nuove strategie terapeutiche che offrano maggiori probabilità di guarigione ai pazienti e più serenità alle loro famiglie. Chiunque voglia essere parte di questo viaggio può "donare chilometri" sul sito ufficiale. I punti vendita Caddy's, Naïma Beauty Star e L'Isola dei Tesori, partner dell'iniziativa, consentiranno inoltre di contribuire direttamente alle casse per tutto il mese di giugno. «“Da Santo a Santo” è un viaggio che ogni anno unisce territori e storie diverse attorno a un obiettivo comune: dare più speranza ai pazienti e alle loro famiglie. Ogni donazione, anche piccola, è un passo concreto verso la ricerca e ci aiuta a trasformare la partecipazione di tanti in risultati reali» - sottolinea Annalisa Celeghin, presidente della Fondazione Celeghin.