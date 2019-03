Cipollini rinviato a giudizio per maltrattamenti alla ex moglie

20/03/2019

L'ex campione di ciclismo Mario Cipollini sarà processato per atti persecutori, maltrattamenti e lesioni all'ex moglie Sabrina Landucci, sorella di Marco Landucci, ex portiere di Inter e Fiorentina e attuale allenatore in seconda della Juventus, e per minacce nei confronti del compagno della donna, Silvio Giusti, ex calciatore di Chievo, Siena e Lucchese. Lo ha deciso il gup del tribunale di Lucca. Il processo si aprirà il 28 giugno.