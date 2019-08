Ciclismo, Vuelta: l'Astana vince la cronosquadre, caduta per Roglic e Aru

La Astana si impone nella cronosquadre che dà l'avvio alla Vuelta a España. Nella tappa Salinas-Torrevieja (13 km) il team kazako è il più veloce, facendo segnare il tempo di 14'51". Seconda la Deceuninck Quick-Step, a 2", mentre la Movistar di Valverde finisce settima a 16". Cadute con conseguenze sui tempi per la Jumbo-Visma di Roglic e Kruijswijk e la UAE Emirates di Fabio Aru. La prima maglia rossa è Miguel Angel Lopez.

Doveva essere un avvio soft, quello della 74esima edizione della Vuelta a España. Cronosquadre, 13 chilometri e battaglia sul filo dei secondi. Innegabile che il pronostico sia stato rispettato su quest'ultimo punto: i distacchi sono assolutamente contenuti, le prime dieci squadre sono tutte in 19 secondi. A stupire è l'imponderabile che nel ciclismo è una spada di Damocle sempre pronta a colpire: la caduta. E se è a cadere è una squadra intera, i tempi ne risentono tanto, anche in una prova contro il tempo tutto sommato breve. Ne fanno le spese la Jumbo-Visma di Primoz Roglic (forse il favorito numero 1, adesso a 40" dalla maglia rossa) e Steven Kruijswijk, ma paga anche la UAE Emirates di Fabio Aru. Il sardo, che per la Vuelta si è allenato un mese in altura, è già a 1'07" dal leader Miguel Angel Lopez. Le cadute non dovrebbero avere ripercussioni sul piano fisico (anche se Roglic ha diverse escoriazioni sul corpo), certo è che alcuni big cominciano ad handicap. A vincere è il Team Astana: i kazaki chiudono la prova in 14'51", precedendo di appena 2" la Deceuninck Quick-Step. Terzo il Team Sunweb, a 5" di ritardo. Conclude al settimo posto la Movistar di Alejandro Valverde e Nairo Quintana.

ORDINE D'ARRIVO PRIMA TAPPA:

1. Astana Pro Team, 14’51”

2. Deceuninck Quick-Step, + 2”

3. Team Sunweb, + 5”

4. EF Education First, +7”

5. Bora-Hansgrohe, +13”

6. CCC Team, + 15”

7. Movistar Team, +16”

8. Groupama-FDJ, s.t.

9. Mitchelton Scott, +18”

10. Lotto Soudal, +19”

11. Team Ineos, + 25”

12. Bahrain-Merida, +26”

13. Team Katusha Alpecin, +33”

14. Team Dimension Data, +34”

15. Trek-Segafredo, +35”

16. Caja Rural-Seguros RGA, +37”

17. AG2R La Mondiale, s.t.

18. Team Jumbo-Visma, +40”

19. Cofidis Solutions Credits, +43”

20. Euskadi Basque Country-Murias, +46”

21. UAE Team Emirates, +1’07”

22. Burgos BH, +1’22”