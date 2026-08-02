Faida azzurra al Tour de France Femmes: botta e risposta Balsamo Paternoster

Botta e risposta tra Elisa Balsamo e Letizia Paternoster dopo la prima tappa del Tour de France Femmes. L'azzurra della Lidl-Trek, rallentata nel finale dall'incidente che l'ha costretta a fermarsi, ha puntato il dito senza fare nomi: "Volevamo fare una gara all'attacco e Spratt è stata bravissima, anche sul finale ce la siamo giocata al meglio. Purtroppo ci sono delle persone che fanno sempre gli stessi errori, se guardiamo le gare indietro è sempre la stessa persona. Mi dispiace essere rimasta indietro e aver dovuto mettere il piede per terra, sicuramente era un arrivo molto duro, ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte."