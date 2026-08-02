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LA POLEMICA

Faida azzurra al Tour de France Femmes: botta e risposta Balsamo Paternoster

Polemica a distanza tra le due cicliste italiane tra la prima e la seconda tappa del Tour de France Femmes

02 Ago 2026 - 19:16
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Botta e risposta tra Elisa Balsamo e Letizia Paternoster dopo la prima tappa del Tour de France Femmes. L'azzurra della Lidl-Trek, rallentata nel finale dall'incidente che l'ha costretta a fermarsi, ha puntato il dito senza fare nomi: "Volevamo fare una gara all'attacco e Spratt è stata bravissima, anche sul finale ce la siamo giocata al meglio. Purtroppo ci sono delle persone che fanno sempre gli stessi errori, se guardiamo le gare indietro è sempre la stessa persona. Mi dispiace essere rimasta indietro e aver dovuto mettere il piede per terra, sicuramente era un arrivo molto duro, ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte."

Il riferimento era con ogni probabilità a Paternoster, che alla vigilia della seconda tappa ha replicato con parole di rammarico: "Sì, purtroppo ieri c'è stata questa caduta nel finale. Mi spiace molto per me e per le ragazze coinvolte. Comunque prendo le cose positive: avevo un buon feeling e stavo veramente bene."

letizia paternoster

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