Ciclismo, nuovo finale all'ombra del Colosseo per il Giro d'Italia

CICLISMO

La Corsa Rosa si concluderà nella Capitale con una frazione da 125 chilometri lungo alcuni dei monumenti più belli d'Italia

© Ufficio Stampa Il Giro d'Italia avrà ancora un finale all'ombra del Colosseo. La Corsa Rosa ha confermato la partnership con il Comune di Roma presentando una tappa che non tocca soltanto alcuni dei luoghi più belli della Capitale, ma che attraverserà la provincia giungendo sin sul litorale di Ostia. La frazione, 125 chilometri in programma il prossimo 26 maggio, prenderà il via dall'EUR transitando una prima volta sull'arrivo prima di spostarsi verso il mare. A quel punto si rientrerà verso la città per affrontare otto volte il circuito principale nel quale verranno toccati Terme di Caracalla, Colosseo, Fori Imperiali, Piazza Venezia, Lungotevere e Circo Massimo senza contare luoghi sfiorati come Piazza Navona, Piazza del Popolo e l’Isola Tiberina.

© Ufficio Stampa

Uno scenario che ci invidia tutto il mondo e che ha visto una piccola modifica rispetto al 2023 come spiegato dal direttore del Giro: "L'arrivo di quest'anno sarà leggermente spostato rispetto a quello delle edizioni passate ma lo scenario, con il Colosseo sullo sfondo, sarà comunque splendido. Roma e le sue strade, piene di storia e di tifosi, accoglieranno ancora una volta la Corsa Rosa e il circuito, con i suoi otto passaggi, permetterà al pubblico di applaudire più volte i suoi beniamini. La tappa si addice ai velocisti ma non ci sono da escludere sorprese".

© Ufficio Stampa

Molto soddisfatto anche il sindaco di Romache ha appoggiato la manifestazione: "Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, siamo molto contenti di ospitare per il secondo anno consecutivo l’atto conclusivo del Giro, uno degli eventi sportivi italiani più amati e conosciuti a livello internazionale. Il grande arrivo del 26 maggio sarà di fatto un abbraccio alla capitale che verrà coinvolta con un circuito che si snoderà dal mare di Ostia fino ai luoghi più evocativi del centro per rendere indimenticabili gli ultimi chilometri di fatica della grande carovana rosa. Sarà ancora una volta una bellissima festa di sport: per gli atleti in bicicletta ma anche per i tantissimi romani e turisti che verranno a vivere la meraviglia della città più bella del mondo che rende omaggio a un evento intramontabile. Roma, tornata a essere Capitale dello Sport, è pronta per un'altra giornata unica ed emozionante".