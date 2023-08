Ciclismo, Mondiali: l’Italia è in finale nell’inseguimento a squadre maschile

MONDIALI

Ganna e compagni battono la Nuova Zelanda e sfideranno la Danimarca per l’oro

© Getty Images L’Italia è in finale nell’inseguimento a squadre maschile dei Mondiali di Ciclismo a Glasgow. La squadra composta da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Stefano Moro batte in semifinale la Nuova Zelanda, chiudendo con l’ottimo tempo di 3’46’855. Gli azzurri affronteranno in finale una strepitosa Danimarca, che piega l’Australia con il miglior tempo di 3’45’’634. La sfida per l’oro è in programma domani.

È una grande Italia quella dell’inseguimento a squadre maschile nei Mondiali di Ciclismo a Glasgow. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Stefano Moro conquistano l’ambitissima finale, battendo in semifinale la Nuova Zelanda.

Gli azzurri indirizzano la sfida fin dai primi metri, con il lavoro di Lamon per innescare Ganna. I neozelandesi spingono per ricucire il divario, ma il lavoro di Ganna è straordinario: Pippo porta i suoi a oltre un secondo di vantaggio a metà gara, con gli avversari che si sfaldano nel finale. Vince l’Italia e chiude con il tempo di 3’46’855. Gli azzurri avranno di fronte una strepitosa Danimarca, che si qualifica alla sfida per la medaglia d’oro battendo l’Australia con il super tempo di 3’45’’634. Lo scontro decisivo è in programma domani, con gli scandinavi piuttosto favoriti.