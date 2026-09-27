Ciclismo, McNulty è campione del Mondo! Battuti Matthews e van der Poel

È proprio qui che iniziano a muoversi i big: van der Poel (Olanda) in prima persona si mette in testa, subito inseguito dal duo italiano di Scaroni e Pellizzari, ma anche Charming (Danimarca) e Ben Healy (Irlanda). Subito dopo si uniscono alla festa anche Wout van Aert (Belgio) e Primoz Roglic (Slovenia), che poi scappano anche via insieme a van der Poel, Charming e lo statunitense Quinn Simmons. Nelle retrovie provano a restare a ruota Isaac Del Toro (Messico), Remco Evenepoel (Belgio), Paul Seixas (Francia) e Ciccone (Italia), insieme a un paio di altri corridori. A cinque giri dal termine van der Poel torna a premere sull’acceleratore, con van Aert e Roglic che accusano il colpo: il belga viene ripreso, mentre lo sloveno dopo una prima fase di fatica torna sul terzetto di testa.