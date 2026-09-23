Sidi "Prima 2": comfort e affidabilità per le uscite di tutti i giorni

© Ufficio Stampa
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SIDI presenta Prima 2, la scarpa dedicata al ciclista moderno che offre semplicità d’uso, comfort e prestazioni sicure ad ogni avventura. La nuova scarpa, disponibile anche in versione Woman, è pensata per accompagnare la pedalata quotidiana con naturalezza ed efficienza.
Prima 2 si affida al sistema di chiusura con singola rotella NUUN 002M che garantisce una regolazione immediata, precisa e intuitiva in ogni condizione di utilizzo. La tomaia in microfibra assicura un comfort prolungato e una calzata stabile, mentre la linguetta in rete 3D favorisce traspirazione e sostegno durante tutta la pedalata. La suola in composito di nylon R2NC-2 (indice di rigidità 5) offre un equilibrio tra il trasferimento di potenza e la fluidità di movimento, mentre la soletta Cozy Millennium garantisce un’ammortizzazione duratura. La struttura anatomica segue i profili naturali del piede donando una calzata sicura e reattiva, completata da componenti sostituibili che assicurano una continuità di prestazione nel tempo.
Scheda tecnica
La tomaia in microfibra morbida e leggera, con linguetta in mesh 3D, garantisce un’eccellente traspirabilità e comfort durante l’utilizzo.
Il sistema di chiusura a rotella singola NUUN 002M è solido e pratico, permettendo una regolazione semplice e precisa anche durante la pedalata.
La suola in composito di nylon R2NC-2 con indice di rigidità 5 offre un equilibrio tra efficienza di pedalata e comfort prolungato.
La suola Cozy Millennium assicura ammortizzazione costante e comfort nell’utilizzo quotidiano.
I componenti sostituibili includono rotore, soletta rimovibile, dado a T a 3 fori e tacchetto sul tallone, per una maggiore durata e manutenzione del prodotto nel tempo.
Prezzo consigliato al pubblico: €159,00