Sidi "Prima 2": comfort e affidabilità per le uscite di tutti i giorni

Scheda tecnica

La tomaia in microfibra morbida e leggera, con linguetta in mesh 3D, garantisce un’eccellente traspirabilità e comfort durante l’utilizzo.

Il sistema di chiusura a rotella singola NUUN 002M è solido e pratico, permettendo una regolazione semplice e precisa anche durante la pedalata.

La suola in composito di nylon R2NC-2 con indice di rigidità 5 offre un equilibrio tra efficienza di pedalata e comfort prolungato.

La suola Cozy Millennium assicura ammortizzazione costante e comfort nell’utilizzo quotidiano.

I componenti sostituibili includono rotore, soletta rimovibile, dado a T a 3 fori e tacchetto sul tallone, per una maggiore durata e manutenzione del prodotto nel tempo.

Prezzo consigliato al pubblico: €159,00