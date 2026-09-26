Il tuffo può attendere, la partita a FC 27 no

Alla tappa di Polignano della Red Bull Cliff Diving World Series il britannico"Aidan Heslop non riesce a staccarsi dal controller

26 Set 2026 - 17:36
00:32 
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Da 27 metri si arriva in acqua in meno di tre secondi. Per finire una partita di EA SPORTS FC, invece, il tempo non è mai abbastanza. Lo dimostra in un girato in diretta Aidan Heslop, 24 anni, campione 2024 della Red Bull Cliff Diving World Series e il più giovane di sempre a vincere il titolo, durante la tappa italiana del circuito, a Polignano (gare in diretta domenica 27 dalle 13.30 sul canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it). Nell’attesa del proprio turno, Heslop e il tuffatore italiano Andrea Barnaba sono sul divano della casa affacciata sulla scogliera con controller in mano e partita in corso: rigore! Heslop si concentra, tira…gol: 1-1. 

Si riparte, ma nel frattempo arriva la chiamata per il tuffo, anche se Heslop non ha intenzione di mollare la sfida: senza smettere di giocare, si alza e va verso l’esterno, continuando la partita. Solo una volta arrivato sul terrazzo, 27 metri di vuoto sotto i piedi, non può più rimandare e, dopo aver consegnato il controller, abbandona il match e si tuffa nel blu del Mar Adriatico.

Chi lo conosce non si stupisce: nel circuito Heslop è noto per la passione per console e simulatori, e quest'anno è tornato in gara dopo un anno di stop. Evidentemente non ha saputo resistere al richiamo di EA SPORTS FC 27, uscito proprio ieri; e proprio a 27 metri dal mare si trova la piattaforma maschile di Polignano. Heslop ha voluto come sempre risolvere la questione a modo suo: prima la partita, poi il tuffo. 

Perché, a quanto pare, anche nel bel mezzo di una competizione di Cliff Diving, i videogiochi aiutano a trovare la giusta concentrazione, ma trovare il momento giusto per terminare la partita può non essere così semplice.

Ultimi video

02:00
DICH PELLACANI GIORNATA SPORT ITALIANO DICH

Pellacani: "Ho messo a fuoco le 5 medaglie"

00:32
fcred

Il tuffo può attendere, la partita a FC 27 no

01:02
Red Bull Cliff Diving World Series: i segreti della tappa italiana svelati dai protagonisti

Red Bull Cliff Diving World Series: i segreti della tappa italiana svelati dai protagonisti

02:05
Red Bull Diving

Red Bull Cliff Diving a Polignano in diretta su Canale 20

01:43
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio: "Essere amici non significa essere complici"

01:19
Euroflop Italvolley

Euroflop Italvolley

00:17
MCH MUSETTI BALLA CON JENINFER LOPEZ MCH

Musetti e Jennifer Lopez incantano la Milano Fashion Week

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

01:15
DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

00:22

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

02:26
beast

Russell Crowe porta le MMA e l'ottagono al cinema: il trailer di Beast

01:34
Torneo di Viareggio

Torneo di Viareggio

01:30
EA7 World Legends Tour

EA7 World Legends Tour

01:45
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio su "caso" Malagò: "Ci muoveremo con cautela"

00:34
MCH SINNER SI ALLENA DA PIATTI MCH

Riecco Sinner: Jannik si allena a Montecarlo

02:00
DICH PELLACANI GIORNATA SPORT ITALIANO DICH

Pellacani: "Ho messo a fuoco le 5 medaglie"

I più visti di Altri Sport

MCH MUSETTI BALLA CON JENINFER LOPEZ MCH

Musetti e Jennifer Lopez incantano la Milano Fashion Week

DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

Red Bull Diving

Red Bull Cliff Diving a Polignano in diretta su Canale 20

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social