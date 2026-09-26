Il tuffo può attendere, la partita a FC 27 no

Chi lo conosce non si stupisce: nel circuito Heslop è noto per la passione per console e simulatori, e quest'anno è tornato in gara dopo un anno di stop. Evidentemente non ha saputo resistere al richiamo di EA SPORTS FC 27, uscito proprio ieri; e proprio a 27 metri dal mare si trova la piattaforma maschile di Polignano. Heslop ha voluto come sempre risolvere la questione a modo suo: prima la partita, poi il tuffo.