Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi: un immenso Pogacar cala il tris e difende la corona

Pogacar è però implacabile e aumenta il proprio vantaggio pedalata dopo pedalata, dimostrando una differenza di passo netta rispetto a tutti i colleghi: al talento di Komenda non è infatti servito neppure un vero scatto per distanziare immediatamente i rivali. Tadej rende quindi gli ultimi chilometri di gara un’autentica passerella, andando a vincere la sua terza Liegi-Bastogne-Liegi in carriera: 2021, 2024 e 2025. Lo sloveno accumula 1’03” di vantaggio all’arrivo su Ciccone e Healy, rispettivamente secondo e terzo in volata. Quarto posto invece per Simone Velasco (XDS Astana Team) e sesto per Andrea Bagioli (Lidl-Trek), in una giornata eccellente per i colori italiani.