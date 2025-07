Tour de France, Jasper Philipsen vince la prima tappa e veste la maglia gialla

In una volata a ranghi ristretti l'Alpecin-Deceuninck ha valutato al meglio il da farsi permettendo a Jasper Philipsen di imporsi nettamente davanti a Biniam Girmay e Søren Wærenskjold, mentre per l'Italia è arrivato il quinto posto di Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team). In classifica generale Philipsen guida con quattro secondi su Girmay e sei su Wærenskjold, mentre Evenepoel perde trentanove secondi dai migliori.