Ciclismo, Lance Armstrong: "Anche i miei rivali hanno imbrogliato e alcuni di loro sono morti"

Lance Armstrong, l'ex ciclista a cui sono state tolte tutte le vittorie dal 1998 al 2011 per uso sistemico di doping, ritorna a parlare di quella vicenda, dell'abuso di sostanze e dei problemi con l'alcool. Il 53enne americano, ora apprezzato divulgatore sportivo, attraverso i suoi seguitissimi podcast, torna a sostenere la tesi che ai suoi tempi tutti si dopavano. "Nel corso del tempo ho perso almeno cinque o sei dei miei principali rivali di quella generazione a causa di droghe, alcol e cattive abitudini. Anche loro baravano, imbrogliavano - ha attaccato - Molti di loro sono stati distrutti, altri sono morti. Non io. Io ho sempre lottato: avrei potuto semplicemente dire che ero stato cancellato e rinunciare, ma ho deciso che non l'avrei fatto".