Ciclismo: investì e uccise la moglie, rinviato ad agosto il processo contro Dennis

CICLISMO

L'ex ciclista australiano rischia fino a 15 anni di carcere

Dennis, 33 anni, due volte campione del mondo nella cronometro individuale nel 2018 e nel 2019, è stato arrestato ad Adelaide lo scorso 30 dicembre con l'accusa di aver ucciso la moglie e madre dei suoi due bambini, Melissa Hoskins, 32 anni ex ciclista, investendola con la macchina. L'ex ciclista è stato poi rilasciato su cauzione: per lui le accuse sono di omicidio per guida pericolosa e guida senza la dovuta attenzione.

