Ciclismo, arrestato l'australiano Rohan Dennis: è accusato di aver ucciso la moglie

Il mondo del ciclismo è sotto shock. L'australiano Rohan Dennis, 33 anni, due volte campione del mondo nella cronometro individuale nel 2018 e nel 2019, è stato arrestato ad Adelaide con l'accusa di aver ucciso la moglie e madre dei suoi due bambini, Melissa Hoskins, 32 anni ex ciclista, investendola in macchina. Secondo la stampa australiana Dennis avrebbe investito volontariamente la donna con un furgoncino di famiglia a poca distanza da casa, a Medindie, vicino ad Adelaide, dove la famiglia Dennis si era trasferita da poco più di una settimana. L'ex corridore della Jumbo-Visma è accusato di "morte per guida pericolosa, guida imprudente e imprecisa". Melissa è stata trasportata al Royal Adelaide Hospital in condizioni critiche poi è deceduta a causa delle ferite riportate nell'incidente. Dennis è stato rilasciato su cauzione ma dovrà comparire in tribunale il prossimo 13 marzo. Si è ritirato recentemente dal ciclismo chiudendo la carriera in Canada dopo 33 vittorie.