Rohan Dennis, le indagini: la moglie sul cofano e poi trascinata dal pick-up

accusato di omicidio

Emergono dettagli dopo l'arresto e il rilascio su cauzione di Rohan Dennis, ex ciclista accusato di omicidio stradale di Melissa Hoskins

La tv australiana 7 Channel news aggiunge un ulteriore e inquietante particolare: la moglie si sarebbe resa conto dell'arrivo della vettura nella sua direzione e avrebbe cercato di minimizzare l'impatto saltando sul cofano. Il pick-up però non si sarebbe fermato costringendo la Hoskins, anche lei ex ciclista, ad attaccarsi alla maniglia di una portiera. Trascinata per diversi metri, è poi morta in ospedale per le troppe ferite riportate.

La polizia ha chiesto aiuto anche a eventuali testimoni oculari: diramato un comunicato che prega chiunque in possesso di informazioni importanti per il caso di chiamare un numero di emergenza. Tra i primi a soccorrere Melissa Hoskins una coppia di vicini. Il processo inizierà a marzo.

