Ciclismo, Freccia Vallone: Alaphilippe si conferma Re, terzo Ulissi

24/04/2019

La tavola era apparecchiata per due: Julian Alaphilippe e Alejandro Valverde. Lo spagnolo, però, ha declinato l'invito, sfiancato dalla fatica sul Muro d'Huy. E allora ha lasciato il posto a Jakob Fuglsang, il danese che sta facendo coppia fissa con il fenomenale transalpino della Deceuninck Quick-Step, contendendogli ogni Classica. Dopo lo schermaglie della Amstel Gold Race, in cui Alaphilippe aveva accusato Fuglsang di non aver tirato e dunque di essergli costato la vittoria, sono ancora loro due a giocarsi la gloria. Sul terribile Muro d'Huy, che ha pendenze anche del 26%, è Fuglsang a provare per primo l'allungo. Alaphilippe, che ai 42 km dall'arrivo ha dovuto cambiare bici, ricuce il distacco in un attimo: parte praticamente una volata a due. Una volata al rallenti, perché le pendenze sono micidiali. Alaphilippe vince per mezza ruota, poi si sdraia a terra stremato e rende onore all'avversario. Chiude il podio Diego Ulissi: il livornese arriva terzo precedendo Bjorg Lambrecht e Maximilian Schachmann. Nella top 10 c'è anche un altro italiano, Enrico Gasparotto, decimo appena davanti a Valverde.



Poco dopo l'arrivo, Alaphilippe ringrazia anche il suo compagno Enric Mas, fondamentale durante l'ultimo passaggio sulla Côte de Cherave: lo spagnolo è bravissimo a imporre un ritmo forsennato che scoraggia iniziativedi fuga a pochi chilometri dal termine. Per quanto riguarda gli altri corridori che potevano aspirare alle prime posizioni, Michael Matthews chiude ottavo, Michal Kwiatowski è 16esimo davanti a Tim Wellens. Peter Sagan si è staccato durante il secondo passaggio sulla Côte de Cherave. Sfortunato Adam Yates, caduto ai -32 km insieme a Roman Kreuziger e all'azzurro Domenico Pozzovivo, apparso quello più malconcio dei tre.



Nella gara femminile Anna van der Breggen si conferma la regina del Mur d'Huy: l'olandese vince per la quinta volta consecutiva la Freccia Vallone, grazie all'attacco decisivo sulla rampa finale. Alle sue spalle la connazionale Annemiek van Vleuten e la danese Annika Langvad.