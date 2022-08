Ciclismo, Europei: Ganna di bronzo nella cronometro. Oro a Bissegger

EUROPEI CICLISMO

La cronometro continentale continua a essere sfortunata per il campione del mondo: dopo l'argento dell'anno scorso, arriva il terzo posto per nove secondi. Doppietta Svizzera a Monaco di Baviera

© ipp Filippo Ganna non riesce a sfatare il proprio personale tabù nella cronometro degli Europei. Il campione del mondo, che aveva conquistato l'argento l'anno scorso a Trento, si deve accomodare sul terzo gradino del podio nei 24.5km tedeschi. Oro allo svizzero Stefan Bissegger, che precede il connazionale Küng (campione uscente) di mezzo secondo chiudendo in 27'05"96: Pippo è bronzo, a 9" dal vincitore. Fatali i continui saliscendi del tracciato.

Continua il tabù di Filippo Ganna agli Europei di ciclismo. Il campione del mondo a cronometro, che aveva conquistato l'argento un anno fa a Trento, deve accontentarsi del bronzo nella tortuosa prova continentale disputata nell'hinterland di Monaco di Baviera. Si parte con una salita al 5.5% e si procede con un anello ricco di curve e saliscendi, forse poco congeniale al corridore dell'INEOS-Grenadiers, che è secondo dopo l'intermedio a metà percorso. Guida Stefan Bissegger, che blinda l'oro e la vittoria europea con uno strepitoso finale: il corridore dell'EF Education-EasyPost chiude in 27'05"96, precedendo di soli 53 centesimi il connazionale e rivale Stefan Küng (campione uscente) per la doppietta della Svizzera. Bronzo per Ganna, terzo a soli 9". Chiude in 14a posizione Mattia Cattaneo, mentre non era arrivata la medaglia nella prova femminile: oro alla svizzera Reusser davanti alle olandesi van Dijk e Markus, con Alessia Vigilia 14a e Arianna Fidanza in 20a posizione.

"E' andata bene, nel finale magari ho patito un attimo lo sforzo, pero' va bene così dai", ha detto Filippo Ganna ai microfoni di Rai Sport. "Giusta la decisione di correre? Sì, è comunque una prova in più in vista del Mondiale - ha proseguito - I valori sono stati migliori di quelli previsti, sono soddisfatto della mia prova". L'obiettivo adesso e' focalizzato sul Mondiale di metà settembre. "Vediamo di riuscire a riportare questa maglia sulle spalle", ha concluso.