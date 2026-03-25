Ciclismo, Debora Silvestri dopo la caduta alla Milano-Sanremo: "Non ricordo nulla dello schianto"

Debora non ricorda niente né della caduta né dello schianto. "L'ostacolo delle altre atlete, quelle finite a terra poco prima di me, si è presentato all'improvviso su una curva cieca: non potevo evitarlo. Avevo un'altra ragazza di fianco e presumo di aver frenato più che potevo per non andare addosso alle altre, ma è solo un'ipotesi. Ho visto soltanto il video". Cosa si può fare per evitare simili incidenti? "A riguardare i tre metri di caduta si potrebbe pensare a barriere per i guardrail dove ci sono stacchi alti. Forse pure a una moto-staffetta per segnalare gli incidenti, anche se nel mio caso non ci sarebbe stato il tempo: è vero che le atlete cadute ce le siamo trovate davanti ma tra la loro caduta e la mia sono passati pochi secondi".