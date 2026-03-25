Tragedia in Svezia, calciatore ucciso in una sparatoria

Calcio svedese sotto shock: Hugo Mosshagen, giovane portiere del BK Forward, squadra di terza divisione, è stato ucciso durante una sparatoria avventa nel fine settimana a Orebro. Secondo le prime ricostruzioni, il portiere non sarebbe stato l'obiettivo dell'agguato: si tratterebbe infatti di un caso di scambio di persone. La comunità è rimasta sconvolta dall'accaduto, omaggiando il giovane con fiori, candele e messaggi, sul luogo della sparatoria.