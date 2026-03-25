Palermo, morto Giovanni Ferrara: ex presidente riportò la squadra in B nel '91

Sì è spento a 75 anni Giovanni Ferrara, ex presidente del Palermo calcio e figura centrale della rinascita del club dopo il fallimento del 1986. Nato il primo novembre 1950 a Lercara Friddi (Palermo), Ferrara ha guidato la società di viale del Fante dal 1989 al 1993 e nuovamente dal 1995 al 2000. Imprenditore della pasta, è stato il patron che ha riportato la squadra in Serie B nel 1991 e che ha centrato il doppio successo del 1993, vincendo il campionato e la Coppa Italia di Serie C. Sotto la sua presidenza la squadra ha introdotto il logo dell'aquila ad ali spiegate e ha vissuto l'epopea del "Palermo dei picciotti" allenato da Ignazio Arcoleo. La sua gestione si è conclusa con la cessione della società a Franco Sensi, aprendo la strada alla successiva era di Maurizio Zamparini.