Milano-Sanremo donne, Silvestri cade oltre il parapetto. Il team rassicura: "È cosciente"

L'episodio è avvenuto nei pressi di una curva lungo la discesa della Cipressa e ha coinvolto anche altre cicliste come la polacca Kasia Niewiadoma, la francese Margaux Vigié e la mauriziana Kim Le Court. Forse nel tentativo di frenare dopo aver visto diverse avversarie già a terra in fondo alla discesa, Silvestri si è allargata troppo ed è andata oltre il muretto di protezione.