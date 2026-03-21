CICLISMO

Milano-Sanremo donne, Silvestri cade oltre il parapetto. Il team rassicura: "È cosciente"

Volo di circa 3 metri per la 27enne veronese che ha provato a schivare le avversarie cadute. La sua squadra: "Trasportata in ospedale per le cure"

21 Mar 2026 - 15:44
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Momenti di grande apprensione durante il finale della gara femminile della Milano-Sanremo. A poco meno di 20 chilometri dall'arrivo, la ciclista italiana Debora Silvestri ha riportato una brutta caduta, precipitando per circa 3 metri oltre un guard rail. 

L'episodio è avvenuto nei pressi di una curva lungo la discesa della Cipressa e ha coinvolto anche altre cicliste come la polacca Kasia Niewiadoma, la francese Margaux Vigié e la mauriziana Kim Le Court. Forse nel tentativo di frenare dopo aver visto diverse avversarie già a terra in fondo alla discesa, Silvestri si è allargata troppo ed è andata oltre il muretto di protezione. 

Gli attimi di grande paura sono stati in parte attenuati dal comunicato del team basco di cui la 27enne veronese fa parte, il Laboral Kutxa Team. "Debora Silvestri è caduta durante la discesa della Cipressa. È cosciente ed è stata trasportata in ospedale per le cure. Forniremo maggiori informazioni sulle sue condizioni nelle prossime ore".

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