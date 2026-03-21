1 di 12
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

L'IMPRESA

In volata e con la tuta distrutta: la prima Milano-Sanremo di Pogacar è epica

Il campione sloveno è riuscito a vincere nonostante una brutta caduta e un arrivo testa a testa con Tom Pidcock

21 Mar 2026 - 18:47
12 foto

Una Milano-Sanremo spettacolare incorona il campione del mondo Tadej Pogacar, che conquista la classica monumento di primavera, battendo Tom Pidcock e relegando al terzo posto Wout Van Aert. Per Pogacar si tratta della prima vittoria nella "Classicissima". Il momento decisivo arriva sul Poggio, quando Pogacar scatta e stacca tutti i rivali, riuscendo a mantenere la leadership con Pidcock come unico corridore in grado di seguirlo. Van der Poel, uno dei favoriti, non riesce a reggere il ritmo dei due leader e crolla, mentre il gruppo principale accusa un ritardo crescente.

La gara era stata segnata da cadute e recuperi. Una caduta in gruppo ha coinvolto Pogacar e Van Aert, con il corridore sloveno che ha recuperato rapidamente posizionandosi nelle prime posizioni già sulla Cipressa e lanciando il primo assalto che al quale hanno resisitito solo Van der Poel e Pidcock. Gli attaccanti iniziali, tra cui Marcellusi, Tarozzi, Milesi e Maestri, avevano accumulato fino a 6'30" di vantaggio, ma il gruppo ha progressivamente ricucito lo svantaggio fino all'epilogo in volata. "L'azione prima della Cipressa è stata epica", ha commentato Pogacar. "Dopo la caduta ho recuperato tutto il gruppo e sono riuscito a posizionarmi per la volata. È una vittoria che ancora mi mancava".

Con questa vittoria, Pogacar aggiunge un'altra classica prestigiosa al suo palmarès, mentre Pidcock conferma le ottime prestazioni stagionali. Van Aert completa il podio dopo una giornata di grande fatica sulle salite decisive della Liguria. Sfatato il tabù secondo il quale il campione del mondo non riesce a vincere la Sanremo. L'ultimo è stato Saronni nel 1982

milano sanremo
tadej pogacar
volata
caduta

Ultimi video

02:05
Volley, Civitanova c'è

Volley, Civitanova c'è

00:15
DICH PIROVANO KVITFJELL 21/3 DICH

Laura Pirovano: "Mi piace pensare di essere sempre stata la stessa"

00:27
MCH CADUTA MILANO SANREMO DONNE MCH

Milano-Sanremo donne: Debora Silvestri vola giù dal parapetto

01:34
Ancora oro nel triplo

Ancora oro nel triplo

01:08
Berrettini non perdona

Berrettini non perdona

02:47
DICH DIAZ ORO 20/3 DICH

Andy Diaz oro: "Ci credevo e mi emozionerò a sentire l'Inno"

01:46
Migliori goal marzo 2026

Hockey Pista, le reti più belle degli ultimi turni di Serie A1

01:26
Sinner: "Buon momento"

Sinner: "Buon momento"

00:46
MCH BERRETTINI BATTE MULLER A MIAMI MCH

Berrettini parte bene a Miami

00:27
MCH NEONATO BASEBALL MCH

Presa dell'anno in Mlb: incredibile papà con un neonato in braccio

00:31
DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

01:30
Sinner torna a vincere

Sinner torna a vincere

01:05
Sinner si gode il momento

Sinner si gode il momento

01:19
Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

Vittoria a Indian Wells, quando Sinner può tornare numero uno

01:21
La lunga sfida di Sinner

La lunga sfida di Sinner

02:05
Volley, Civitanova c'è

Volley, Civitanova c'è

I più visti di Ciclismo

Paura alla Milano-Sanremo donne, Silvestri cade e precipita per tre metri oltre al parapetto. Il team: "È cosciente"

Strade Bianche: trionfo Pidcock, battuti Madouas e Benoot

Ganna domina la cronometro d'apertura, distacchi-monstre per tutti

Philipsen, che volata autoritaria. Ganna sempre azzurro

Tirreno-Adriatico: Roglic vince a Tortoreto, il tedesco Kamna nuovo leader

de Kleijn sorprende tutti in volata: sua la Milano-Torino