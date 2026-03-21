In volata e con la tuta distrutta: la prima Milano-Sanremo di Pogacar è epica

La gara era stata segnata da cadute e recuperi. Una caduta in gruppo ha coinvolto Pogacar e Van Aert, con il corridore sloveno che ha recuperato rapidamente posizionandosi nelle prime posizioni già sulla Cipressa e lanciando il primo assalto che al quale hanno resisitito solo Van der Poel e Pidcock. Gli attaccanti iniziali, tra cui Marcellusi, Tarozzi, Milesi e Maestri, avevano accumulato fino a 6'30" di vantaggio, ma il gruppo ha progressivamente ricucito lo svantaggio fino all'epilogo in volata. "L'azione prima della Cipressa è stata epica", ha commentato Pogacar. "Dopo la caduta ho recuperato tutto il gruppo e sono riuscito a posizionarmi per la volata. È una vittoria che ancora mi mancava".