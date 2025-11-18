Logo SportMediaset

CICLISMO

Ciclismo, Cipollini dopo l'intervento al cuore: "Giornata complicata ma è andato tutto bene"

L'ex ciclista rassicura sulle sue condizioni dal letto dell'ospedale: "Non si molla di un millimetro"

di Redazione
18 Nov 2025 - 22:25
© instagram

© instagram

"Oggi è stata una giornata veramente complicata. Non sono ancora in grado di raccontarvi quello che è successo, ma volevo tranquillizzarvi che è andato tutto bene con variazioni del percorso. Non si molla di un millimetro". Il volto affaticato dall'operazione e la stanchezza visibile, ma Mario Cipollini, ex campione di ciclismo, rassicura i suoi fan sui social sull'operazione avvenuta oggi all'ospedale di Torrette di Ancona nella clinica di aritmologia e cardiologia diretta dal professor Antonio Dello Russo.

Ieri Cipollini aveva annunciato di essere ricoverato sui suoi account social. "Ci risiamo, anzi ci risono. Il mio cuore continua a fare un po' le bizze" aveva detto. "L'anno scorso ho fatto l'ultima operazione. Ora ho un piccolo registratore vicino al cuore con cui monitorano la mia situazione cardiaca. Il registratore ha detto che qualcosa non ha funzionato in questo periodo. Mi hanno richiamato all'ordine dicendo che avrebbero dovuto cercare con delle sonde di ristimolare alcune situazioni per rendersi conto se si scatena qualcosa di dannoso. Si potrebbe parlare anche di defibrillatore sottocutaneo, sono nelle mani di persone preparatissime".

cipollini
ciclismo
operazione

