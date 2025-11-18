Ciclismo, Cipollini dopo l'intervento al cuore: "Giornata complicata ma è andato tutto bene"

Ieri Cipollini aveva annunciato di essere ricoverato sui suoi account social. "Ci risiamo, anzi ci risono. Il mio cuore continua a fare un po' le bizze" aveva detto. "L'anno scorso ho fatto l'ultima operazione. Ora ho un piccolo registratore vicino al cuore con cui monitorano la mia situazione cardiaca. Il registratore ha detto che qualcosa non ha funzionato in questo periodo. Mi hanno richiamato all'ordine dicendo che avrebbero dovuto cercare con delle sonde di ristimolare alcune situazioni per rendersi conto se si scatena qualcosa di dannoso. Si potrebbe parlare anche di defibrillatore sottocutaneo, sono nelle mani di persone preparatissime".