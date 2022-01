Ciclismo, Bernal: "Ho rischiato la vita, al 95% potevo rimanere paraplegico"

Dal letto della clinica La Sabana di Bogotà dove è finto lunedì a causa di un terribile incidente in allenamento, Egan Bernal utilizza i social per ringraziare tutti. "Dopo aver avuto il 95% di possibilità di diventare paraplegico e perdere la vita facendo ciò che amo di più - ha scritto il ciclista colombiano -, oggi voglio ringraziare Dio, la Clinica Sabana e tutti i suoi specialisti per avere fatto l'impossibile, la mia famiglia, Mafe Motas e tutti voi per le vostre preghiere. Sono ancora in terapia intensiva in attesa di altri interventi chirurgici ma confido in Dio che andrà tutto bene".