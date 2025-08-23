Milano-Cortina 2026: al Mart di Rovereto la mostra 'Sport. Le sfide del corpo'

In occasione di Milano-Cortina 2026, il Mart di Rovereto mette in calendario una nuova mostra: 'Sport. Le sfide del corpo', a cura di Antonio Calbi, direttore dell'Istituto italiano di cultura di Parigi, e Daniela Ferrari, curatrice del Mart. L'esposizione sarà visibile dall'1 novembre al 22 marzo 2026. In un percorso tematico lungo più di due millenni e mezzo, oltre 300 opere d'arte antica, moderna e contemporanea celebrano la dimensione più straordinaria del corpo umano. Seppur con richiami all'arte antica, poiché fin dalla notte dei tempi l'essere umano e le sue gesta sono stati descritti dalle arte visive, la mostra approfondisce con particolare attenzione la produzione moderna e contemporanea, ponendo in dialogo prestigiosi prestiti, provenienti da collezioni pubbliche e private, e capolavori appartenenti alle collezioni museali. Nel percorso, suddiviso in 8 sezioni tematiche, trovano spazio anche numerosi documenti, oggetti, trofei, fotografie, illustrazioni, pubblicità.