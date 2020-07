Ciclismo, Aru e UAE Emirates a Sestriere per preparare il Tour de France

Manca poco più di un mese alla partenza del Tour de France 2020 e il team UAE Emirates di Fabio Aru ha scelto i 2.035 metri di Sestriere, il comune più alto d'Italia, per allenarsi. La squadra degli Emirati, agli ordini di Paolo Tiralongo, negli scorsi giorni aveva raggiunto Aru, in preparazione al Colle già da tre settimane, per gli allenamenti di gruppo in vista della ripresa delle corse ciclistiche. Aru è in seguito partito per la Spagna, dove da domani correrà la Vuelta a Burgos.