Ciclismo: a Yves Lampaert la prima tappa del Giro di Svizzera, 7º Alberto Bettiol

Il Giro di Svizzera inizia nel segno di Yves Lampaert. Il belga della Soudal-Quick Step ha conquistato la cronometro d’apertura con partenza e arrivo a Vaduz completando in 5’05” i 4,77 chilometri in programma. Il 33enne di Igezem ha chiuso il primo intermedio con un solo secondo di ritardo dall’elvetico Felix Stehli (Team Voralberg) accelerando poco dopo tanto da ottenere il miglior tempo. Secondo posto per lo svizzero Stefan Bissigger (EF Education-EasyPost), distante tre secondi dal vincitore come l’inglese Ethan Hayter (Ineos-Grenadiers) mentre il migliore dei big è risultato il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates), quarto a sei secondi. Settimo posto invece per Alberto Bettiol (EF Education-Easy Post) che è risultato il migliore degli italiani con nove secondi di ritardo da Lampaert.