Europei di ciclismo, Eleonora Ciabocco conquista l'argento fra le Under 23

Riedmann si è quindi lanciata verso il successo, tuttavia negli ultimi dieci chilometri ha finito le energie venendo ripresa dalle favorite, a partire dall'iberica Blasi Cairol che ha attaccato a cinque chilometri dall'arrivo ritrovandosi in testa da sola. All'inseguimento si sono portate Ciabocco, la francese Julie Bego e la slovacca Viktória Chladoňová, tuttavia l'atleta dell'UAE Team ADQ ha tenuto duro e si è aggiudicata il titolo continentale.