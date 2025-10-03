Logo SportMediaset
Europei di ciclismo, Eleonora Ciabocco conquista l'argento fra le Under 23

La 21enne marchigiana si è dovuta arrendere soltanto alla spagnola Paula Blasi Cairol

di Marco Cangelli
03 Ott 2025 - 12:03

Il quarto posto ai Mondiali aveva lasciato l'amaro in bocca a Eleonora Ciabocco, ma a distanza di una settimana la 21enne marchigiana si è rifatta con gli interessi agli Europei di ciclismo. La portacolori del Team Picnic PostNL ha conquistato l'argento nella prova femminile Under 23 dovendosi arrendere soltanto alla spagnola Paula Blasi Cairol.

La prova è stata caratterizzata da una serie di scatti e controscatti nei primi trenta chilometri sino a quando, lungo i primi strappi, sono fuoriuscite dal gruppo principale la francese Solène Muller e la tedesca Linda Riedmann. Lungo l'impegnativa salita di Saint Romain de Lerps la giovane teutonica è rimasta sola guadagnando quasi due minuti su un plotone sempre più ristretto e controllato dal Belgio e dall'Olanda.

Riedmann si è quindi lanciata verso il successo, tuttavia negli ultimi dieci chilometri ha finito le energie venendo ripresa dalle favorite, a partire dall'iberica Blasi Cairol che ha attaccato a cinque chilometri dall'arrivo ritrovandosi in testa da sola. All'inseguimento si sono portate Ciabocco, la francese Julie Bego e la slovacca Viktória Chladoňová, tuttavia l'atleta dell'UAE Team ADQ ha tenuto duro e si è aggiudicata il titolo continentale.

Argento per la maceratese che ha tagliato il traguardo con nove secondi di ritardo anticipando in uno sprint ristretto Bego, bronzo, e Chladoňová.

