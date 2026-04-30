Chase the Sun Italia, il 20 giugno 2026 la ride non competitiva da Cesenatico a Tirrenia

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Quasi 280 chilometri in modalità self supported per una ride non competitiva, con iscrizioni aperte sia in formula individuale sia a staffetta
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Nel fine settimana del giorno più lungo dell’anno, quando le ore di luce invitano a vivere lo sport all’aria aperta, Chase the Sun Italia torna il 20 giugno 2026, con partenza da Cesenatico per affrontare una sfida unica nel suo genere. Quasi 280 chilometri dall’alba al tramonto per una ride non competitiva che si conclude a Tirrenia. L’edizione 2026 prevede 2.600 metri di dislivello e si sviluppa per poco meno di un terzo in Romagna e per oltre due terzi in Toscana. Lungo il percorso si incontrano borghi storici, paesaggi suggestivi e strade immerse nella natura. Un’esperienza su due ruote, con il nastrino arancione attaccato al sellino al posto del numero di gara, a sottolineare lo spirito non competitivo dell’evento, da est a ovest, dal mare Adriatico al Tirreno, che celebra la magia dell’inizio dell’estate.
Il percorso si snoda lungo la pianura tra Forlì e Cesena, prima di salire verso le colline di Vinci e il crinale di Cerreto Guidi, tra paesaggi ondulati e strade panoramiche. Lungo il tragitto si aprono vedute di grande fascino, come la Certosa di Calci e la Basilica di San Piero a Grado. Tra i passaggi più suggestivi del percorso ci sono le Foreste Casentinesi, dove la strada si addentra in una natura intatta. Poi la ride segue il corso dell’Arno, dalla sorgente sul Monte Falterona fino al mare, attraversando Firenze e Pisa e combinando la sfida sportiva con una pedalata tra arte, storia e panorami iconici.
Per assicurarsi un posto e prendere parte a questa esperienza, è necessario iscriversi entro l’8 maggio. I rider possono mettersi alla prova da soli oppure condividere l’avventura in squadre di tre. La modalità staffetta, che prevede almeno una donna per team, arricchisce la ride con spirito di squadra e strategia lungo tutto il percorso.
Ogni partecipante riceve la traccia GPX del percorso (disponibile a partire dalla fine di maggio) e il rider passport, sul quale raccogliere i timbri nei punti di controllo. Il tracciato è stato disegnato per limitare al minimo il traffico e offrire un’esperienza immersiva lungo tutto il percorso. La partenza è fissata alle 5:25 dal faro del Porto Canale di Cesenatico, uno dei luoghi simbolo della riviera adriatica. L’arrivo è previsto al Bagno Siria di Tirrenia, sul litorale pisano, tra le 18 e le 22. Sono previsti quattro punti di controllo obbligatori, che fungono anche da zone di cambio per le squadre a staffetta: Proloco di Premilcuore (km 73), Bar Cavallino (km 93,5), Ristorante Il Pinone (km 176) e Ristorante I Cristalli (km 238, con salita opzionale al Colle di Calci). I due itinerari, quello principale e la variante con la salita facoltativa, si ricongiungono poco prima della Certosa di Calci, offrendo ai partecipanti gli ultimi chilometri da percorrere insieme fino al traguardo.
Al termine dell’evento, l’organizzazione provvede al trasporto bagagli, permettendo ai partecipanti di rilassarsi e, se lo desiderano, concedersi un tuffo in mare. Sono inoltre previste navette per il rientro verso Milano, Bologna e Viareggio/Pisa, così da facilitare il ritorno a casa.