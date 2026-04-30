Chase the Sun Italia, il 20 giugno 2026 la ride non competitiva da Cesenatico a Tirrenia

Ogni partecipante riceve la traccia GPX del percorso (disponibile a partire dalla fine di maggio) e il rider passport, sul quale raccogliere i timbri nei punti di controllo. Il tracciato è stato disegnato per limitare al minimo il traffico e offrire un’esperienza immersiva lungo tutto il percorso. La partenza è fissata alle 5:25 dal faro del Porto Canale di Cesenatico, uno dei luoghi simbolo della riviera adriatica. L’arrivo è previsto al Bagno Siria di Tirrenia, sul litorale pisano, tra le 18 e le 22. Sono previsti quattro punti di controllo obbligatori, che fungono anche da zone di cambio per le squadre a staffetta: Proloco di Premilcuore (km 73), Bar Cavallino (km 93,5), Ristorante Il Pinone (km 176) e Ristorante I Cristalli (km 238, con salita opzionale al Colle di Calci). I due itinerari, quello principale e la variante con la salita facoltativa, si ricongiungono poco prima della Certosa di Calci, offrendo ai partecipanti gli ultimi chilometri da percorrere insieme fino al traguardo.