Il Lutto

Lutto nel ciclismo: morto Cristian Munoz a 30 anni per un'infezione

Nel 2018 aveva vinto una tappa al Giro d'Italia U23. Era approdato tra i professionisti insieme a Pogacar

24 Apr 2026 - 17:58
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Il ciclista colombiano Cristian Munoz è morto oggi, 24 aprile, in Spagna a causa di un'infezione e di "complicazioni mediche" dovute a un incidente avvenuto sabato 18 aprile nella prima tappa del Tour du Jura, in Francia. Lo ha annunciato la sua squadra, l'Equipo Nu Colombia.

Muñoz, 30 anni, si era infortunato al ginocchio sinistro. Era stato curato con antibiotici e punti di sutura prima di trasferirsi in Spagna per unirsi alla sua squadra per il Giro delle Asturie. Il team manager della Nu Colombia, Raul Mesa, ha spiegato che, nonostante le cure ricevute in Francia, la gamba ha continuato a gonfiarsi, rendendo necessario il ricovero in un ospedale di Oviedo, dove gli è stata diagnosticata un'infezione difficile da trattare. "Nelle ultime ore, le sue condizioni sono peggiorate e, nonostante i migliori sforzi dell'équipe medica, Cristian è deceduto questa mattina", ha dichiarato la squadra. La Nu Colombia si è ritirata dal Giro delle Asturie.

Nel 2018 Muñoz aveva vinto l'ottava tappa del Giro d'Italia Under23, da Levico ad Asiago. L'anno seguente era approdato tra i professionisti con la UAE Team Emirates insieme a Tadej Pogacar. Dopo due anni con la squadra emiratina aveva firmato con il Team Medellin-EPM, squadra colombiana.

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