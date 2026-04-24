Lutto nel ciclismo: morto Cristian Munoz a 30 anni per un'infezione

Muñoz, 30 anni, si era infortunato al ginocchio sinistro. Era stato curato con antibiotici e punti di sutura prima di trasferirsi in Spagna per unirsi alla sua squadra per il Giro delle Asturie. Il team manager della Nu Colombia, Raul Mesa, ha spiegato che, nonostante le cure ricevute in Francia, la gamba ha continuato a gonfiarsi, rendendo necessario il ricovero in un ospedale di Oviedo, dove gli è stata diagnosticata un'infezione difficile da trattare. "Nelle ultime ore, le sue condizioni sono peggiorate e, nonostante i migliori sforzi dell'équipe medica, Cristian è deceduto questa mattina", ha dichiarato la squadra. La Nu Colombia si è ritirata dal Giro delle Asturie.