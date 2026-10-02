A Gaiole in Chianti parte L'Eroica 2026: sabato 3 e domenica 4 ottobre la 29ª ciclostorica

Il conto alla rovescia è finito con l'apertura del villaggio e la cerimonia inaugurale, accompagnata dalla Banda Filarmonica di Gaiole in Chianti. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Michele Pescini, il presidente di Eroica Italia ASD Franco Rossi, l’ideatore de L’Eroica Giancarlo Brocci, il colonnello Alessio Brogi, comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Siena, il parroco di Gaiole e i ragazzi di Radio Immaginaria. La giornata ha avuto un seguito nel giardino della scuola, dove è stato messo a dimora un cipresso insieme ai ragazzi.