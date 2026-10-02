Dedicata alle notti europee e con il "Corsiero del Sole": Napoli, ecco la terza maglia per la Champions

Il design è completato dal colletto e dal fondo manica, sviluppati in continuità con la palette cromatica del kit, e da finiture studiate per valorizzare la silhouette e il carattere della maglia. Il legame con l’identità e la storia del Napoli prosegue nei dettagli: all’interno del collo è presente il logo “ceNto”, dedicato alle celebrazioni del Centenario, mentre sul retro compare la scritta “Partenopei”. La patch Authentic integra infine la tecnologia NFC, attraverso cui è possibile accedere a contenuti esclusivi dedicati al mondo SSC Napoli".