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NAPOLI

Dedicata alle notti europee e con il "Corsiero del Sole": Napoli, ecco la terza maglia per la Champions

Tono blu scuro e dettagli oro, sarà utilizzata per le sfide internazionali degli uomini di Max Allegri

02 Ott 2026 - 20:10
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Dedicata alle notti europee e con il "Corsiero del Sole" al centro della divisa. Il Napoli presenta la terza maglia per gli impegni internazionali di Champions League. Un blu scuro con dettagli oro che farà certo sognare i tifosi azzurri. 

Napoli, il comunicato ufficiale sul Third Kit Euro 2026/27

"SSC Napoli ed EA7 presentano il Third Kit Euro 2026/27, che accompagnerà gli azzurri sui palcoscenici internazionali di questa stagione. Al centro del design c’è il Corsiero del Sole, antico emblema del Club, tornato quest’anno a far parte della sua identità visiva e protagonista del nuovo kit. La sua sagoma, raffigurata sul fronte attraverso una lavorazione tono su tono che emerge dalla trama del tessuto, attraversa la maglia e reinterpreta in chiave contemporanea uno dei simboli più identitari della tradizione partenopea. La maglia si sviluppa su una sofisticata base Dark Navy, impreziosita dai dettagli Gold Sahara Sun che caratterizzano lo stemma SSC Napoli, il logo EA7 e gli altri elementi della divisa.

Il design è completato dal colletto e dal fondo manica, sviluppati in continuità con la palette cromatica del kit, e da finiture studiate per valorizzare la silhouette e il carattere della maglia. Il legame con l’identità e la storia del Napoli prosegue nei dettagli: all’interno del collo è presente il logo “ceNto”, dedicato alle celebrazioni del Centenario, mentre sul retro compare la scritta “Partenopei”. La patch Authentic integra infine la tecnologia NFC, attraverso cui è possibile accedere a contenuti esclusivi dedicati al mondo SSC Napoli". 

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