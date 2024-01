Da Pistorius a OJ Simpson: quando il campione diventa femminicida

sport e sangue

Il caso Rohan Dennis è solo l'ultimo tra le brutte storie di violenza sulle donne che hanno coinvolto i campioni dello sport

CARLOS MONZON E LA MOGLIE STRANGOLATA L'ex pugile argentino, avversario di Nino Benvenuti al quale strappò il titolo mondiale dei pesi medi nel 1970, nel 1988 viene condannato a 11 anni di carcere (dopo 7 esce per buona condotta in libertà vigilata) per aver ucciso strangolandola e gettandola agonizzante dal terrazzo la sua terza moglie, la modella Alicia Muniz.

OSCAR PISTORIUS E LO SPARO ALLA FIDANZATA Tra gli atleti 'maledetti' anche l'ex velocista sudafricano, condannato a 13 anni e sei mesi per l'omicidio, il 14 febbraio 2013, della fidanzata Reeva Steenkamp. Pistorius aveva sostenuto di averla scambiata per un ladro e aveva sparato più volte attraverso la porta del bagno uccidendola. Nel 2016 la condanna; lo scorso novembre Pistorius è uscito dal carcere con la condizionale. Ricordato come 'L'uomo più veloce senza gambe', il sudrafricano è stato l'unico atleta amputato capace di vincere una medaglia in una competizione mondiale per normodotati (argento con la staffetta 4x400 metri a Taegu 2011).

O. J. SIMPSON E IL PROCESSO CONTROVERSO Negli annali della cronaca nera è passato anche Orenthal James (O.J.) Simpson, accusato di aver ucciso l'ex moglie, Nicole Brown, e un amico, Ronald Goldman. Considerato uno dei più grandi giocatori della storia del football americano, vincitore di sei Super bowl con i Buffalo Bills, nel giugno 1994 iniziò la sua vicenda giudiziaria, dopo che furono ritrovati i due cadaveri della ex moglie e di un suo amico a Brentwood. In un processo molto controverso, tra i più discussi della storia giudiziaria americana, dopo esser stato assolto negli anni '90 dall'accusa di essere lui l'assassino ma nel processo civile ritenuto colpevole e costretto a risarcire i familiari delle vittike, O.J. Simpson è finito in carcere per un altro reato, condannato a 33 anni per rapina a mano armata e sequestro di persona (attualmente è libero).

PHILLIP ADAMS E LA STRAGE DEL 2021 Tra i nomi dei campioni assassini compare anche quello di Phillip Adams, anche lui ex giocatore della Nfl che nel 2021 ha compiuto una strage (uccidendo un medico che aveva in cura il giocatore, sua moglie e i loro due nipoti, e un altro uomo) e poi si è suicidato.

L'OMICIDIO-SUICIDIO DI JOVAN BELCHER E sempre nel football americano la storia di Jovan Belcher che nel 2012 uccide la fidanzata, Kasandra Perkins, a colpi di pistola. Poi si toglie la vita nel parcheggio del campo di allenamento della squadra, i Kansas City Chiefs.