A Genova la premiazione del Marina Militare Nastro Rosa Tour

Partita da Venezia il primo giugno, dopo 43 giorni di navigazione, la quinta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a vela, si è conclusa a Genova con la cerimonia di premiazione a Palazzo Ducale alla quale sono intervenuti tra gli altri la sindaca della città Silvia Salis e la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti, che ha consegnato ai vincitori il Trofeo interforze 'Amerigo Vespucci'. 'La vela è fascinazione continua e duro lavoro di squadra, spirito di gruppo e di sacrificio - ha detto - valori che condivide con la cultura della Difesa. La 'gente di mare' si confronta con la forza del vento e delle onde ed andare per mare è uno stile di vita ed una visione del mondo'. 'Lo sport della vela consente di conoscere ed esplorare il nostro mare, un patrimonio immenso che è stato e sempre maggiormente sarà fondamentale per l'economia della nostra nazione - ha affermato il Sottocapo di Stato maggiore della Marina Giuseppe Berutti Bergotto - Questa manifestazione raccoglie tutti i valori che noi cerchiamo di insegnare ai nostri militari: spirito di sacrificio, determinazione e senso di appartenenza ad un gruppo, per noi l'equipaggio. Il motto di Nave Vespucci è 'Non chi comincia ma quel che persevera', e grazie alla nostra perseveranza questo evento ha raggiunto un altissimo livello internazionale'. 'La quinta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour è stata un grande successo - ha commentato l'ad di Difesa Servizi spa Luca Andreoli - Il Giro dell'Italia a vela mette al centro questo nobile sport che, grazie anche all'assegnazione dell'America's Cup 2027 a Napoli, riprende centralità in Italia e segna un momento storico per la vela in un Paese circondato dal mare, al centro del Mediterraneo, con oltre 8.000 chilometri di coste che rappresentano una vera e propria risorsa per l'Italia. Non all'interno dei circoli velici ma nelle piazze delle città italiane toccate dal tour, la vela può diventare uno sport praticato da tutti ed è questo l'intento del Marina Militare Nastro Rosa Tour in collaborazione con la Federazione Italiana Vela ed il mondo della Difesa'. 'Abbiamo raccontato un'Italia vista dal mare con le sue bellezze paesaggistiche e costiere - ha aggiunto Andreoli - valorizzando e promuovendo i territori che ci hanno ospitato. Non è solo un evento sportivo, ma una celebrazione della bellezza, della cultura, e dei valori del nostro Paese, con un forte focus sulla sostenibilità ambientale e l'inclusione sociale, un'opportunità per unire le comunità costiere e celebrare l'italianità in tutte le sue forme. In più, il Marina Militare Nastro Rosa Tour ha vantato la presenza di atleti stranieri provenienti da tutto il mondo a conferma della portata internazionale dell'evento'. La vittoria del Marina Militare Nastro Rosa Tour è andata al team della Guardia di Finanza per il secondo anno consecutivo, mentre il Trofeo Vespucci è dell'Aeronautica Militare per la terza edizione di fila. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di Ssi Sports&Events, ceo ed executive manager dell'evento, Riccardo Simoneschi: 'Il tour è stato caratterizzato da un livello tecnico altissimo, regate combattute fino all'ultimo metro in quella che è una regata unica nel suo genere nel panorama velico sia nazionale sia internazionale - ha detto - Le emozioni del Marina Militare Nastro Rosa Tour non sono però terminate perché a novembre partirà, sempre da Genova, Il Veloce che raggiungerà Venezia senza alcuna sosta, la regata più lunga ed impegnativa del Mediterraneo, altamente performante per i professionisti della vela ed affascinante per il mondo degli appassionati e non'.