Anthony Joshua ferito in un incidente stradale in Nigeria: due persone sono morte nello schianto

Stando al suo entourage, il pugile è in buone condizioni fisiche e ha riportato solo lievi feritedi Stefano Ronchi
Il pugile Anthony Joshua, ex campione dei pesi massimi, è rimasto ferito in un incidente stradale in Nigeria in cui hanno perso la vita altre due persone. Lo riferiscono diversi media locali in Nigeria, con tanto di video postato sui social in cui si vede il pugile seduto in un veicolo distrutto tra vetri in frantumi mentre viene soccorso, e successivamente caricato a bordo di un'ambulanza.
Joshua, 36 anni, era passeggero di una Jeep Lexus che si è scontrata con un camion fermo sull'autostrada Lagos-Ibadan. Secondo l'entourage di Joshua, che non è con lui, il pugile è in buone condizioni fisiche, avendo riportato solo lievi ferite, sebbene siano in attesa di ulteriori informazioni. Joshua è reduce dalla vittoria per KO contro lo YouTuber Jake Paul in un incontro di esibizione a Miami.