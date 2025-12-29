Anthony Joshua ferito in un incidente stradale in Nigeria: due persone sono morte nello schianto

Joshua, 36 anni, era passeggero di una Jeep Lexus che si è scontrata con un camion fermo sull'autostrada Lagos-Ibadan. Secondo l'entourage di Joshua, che non è con lui, il pugile è in buone condizioni fisiche, avendo riportato solo lievi ferite, sebbene siano in attesa di ulteriori informazioni. Joshua è reduce dalla vittoria per KO contro lo YouTuber Jake Paul in un incontro di esibizione a Miami.