Tennis: Wta Indian Wells, Trevisan subito fuori nelle qualificazioni

02 Mar 2026 - 09:47

Subito fuori Martina Trevisan, l'unica tennista italiana in gara nelle qualificazioni del 'BNP Paribas Open', terzo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. Il torneo della 32enne mancina di Firenze, scesa al n.684 WTA dopo il lungo stop per il problema e la conseguente operazione al piede sinistro ed in gara grazie al ranking protetto, si è concluso già al primo turno per effetto della sconfitta 6-3, 6-2 contro la ceca Darja Vidmanova, n.118 WTA. 

