Basket: in Venezuela arrestato un ex cestista internazionale vicino a Maduro

In Venezuela, funzionari della Direzione generale del controspionaggio militare hanno arrestato l'ex cestista internazionale ed ex vice ministro dello Sport, Alexander 'Mimou' Vargas, un tempo stretto collaboratore di Nicolás Maduro. Sul web circola una fotografia dell'arresto, che mostra l'ex atleta mentre esce ammanettato da una delle palestre verticali costruite a Caracas. Oltre a ricoprire la carica di vice ministro dello Sport, Vargas era membro della Fondazione 'Movimento per la pace e la vita' ed era stato nominato Alto commissario presidenziale per la pace e la vita da Maduro. L'ex cestista, che nel 1999 gareggiò anche nel Campionato americano Fiba, si presenta sui social come presidente del club Frontinos del Táchira, una squadra della Super League di basket professionistica.