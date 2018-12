Bowling, che sorpresa a Hong Kong: l'Italia è campione del Mondo

04/12/2018

"Campioni del Mondo!": Giovanni Malagò, presidente del Coni, esulta nel più classico dei modi alla notizia che l'Italia è campione del mondo di bowling, dopo aver battuto in finale gli Stati Uniti. "Orgoglioso dello storico successo iridato ottenuto dalla Nazionale italiana di .bowling a Hong Kong contro gli Stati Uniti. Complimenti alla Federazione guidata da Stefano Rossi e alla fantastica squadra del Ct Brandolini. Grazie, ragazzi", twitta Malagò.



Una autentica sorpresa per lo sport italiano quello che è appena accaduto ai mondiali di bowling ad Hong Kong. L'Italia infatti ha sconfitto la corazzata Stati Uniti favoritissima, nella finale laurendosi campione del mondo. Gli azzurri guidati dal ct Massimo Brandolini hanno prima battuto 2-1 il Canada in semifinale, e poi superato gli Usa 2-0.

La squadra di Brandolini è composta da Erik D'Avolio di Reggio Emilia, Pier Paolo De Filippi di Roma, Antonino Fiorentino di Potenza, Marco Parapini di Milano, Nicola Pongolini di Salsomaggiore, Marco Reviglio di Torino.