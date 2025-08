Basket, Dan Peterson: "Saluto 'Marine' Bonamico con grande dolore"

"Sono molto addolorato per la notizia della scomparsa di Marco Bonamico, come lo chiamano a Bologna il 'Marine', giocatore che io ho amato". Così, ai microfoni della Tgr Emilia-Romagna, Dan Peterson ricorda il giocatore, morto oggi a 68 anni, di cui è stato allenatore, negli anni '70 alla Virtus Bologna. "Voglio concentrare in un solo episodio tutto ciò che ha fatto per me e per la nostra squadra - racconta -: nel '76, partita per lo scudetto a Varese con Varese che non aveva perso in casa contro una squadra italiana in sei stagioni. Abbiamo vinto la partita che valeva lo scudetto: Gigi Serafini - argomenta il coach americano - il nostro pivot fa cinque falli, mancano 18 minuti e entra Marco Bonamico, appena 19enne. Lui segna sei punti determinanti e poi ha marcato niente meno che Bob Morse, forse il più grande realizzatore della storia del basket italiano prendendo tre sfondamenti e limitando Morse a 11 punti, la peggiore partita della sua carriera. Il nostro 'Marine', come dicono a Bologna e dicono bene: con grande dolore saluto Marco. Con un affetto - conclude Peterson - che non riesco neanche a spiegare".