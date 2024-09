Tamberi vince nell'alto di Rovereto con un buon 2,29 e punta le finali della Diamond League

ATLETICA

Il saltatore azzurro si mostra in ripresa nel più antico meeting italiano. Vittorie anche di Vissa nei 3000 donne e Tecuceanu negli 800 uomini

© Grana/Fidal Gianmarco Tamberi vince il salto in alto nel Palio città della Quercia, meeting silver di Continental Tour che si disputa da 60 anni a Rovereto, con la misura di 2,29 realizzata al secondo tentativo dopo aver superato i 2,26 sempre alla seconda prova, mentre dietro di lui si classifica il giamaicano Romaine Beckford con 2,26 e lo stesso piazzamento del Golden Gala dove aveva preceduto proprio Gimbo, e al terzo posto a pari merito Stefano Sottile e il giapponese Tomohiro Shinno con 2,23 con l'altro azzurro Manuel Lando che chiude quinto a 2,20.

Convincente la prestazione del campione europeo di Roma e mondiale di Budapest 2023, che prova anche tre volte alla fine i 2,35 e tenterà, tra meno di due settimane, a conquistare il trofeo della Diamond League nelle finali di Bruxelles che si disputeranno il 13 e 14 settembre.

Nei 3000 metri donne, disciplina non olimpica, ancora un'eccellente dimostrazione di forma dell'azzurra Sintayehu Vissa, semifinalista sui 1500 metri alle Olimpiadi di Parigi dove ha battuto il vecchio primato italiano del 1982 di Gabriella Dorio, che vince la gara con il personale di 8'40"81 di nuovo record del meeting, davanti alla britannica Katie Snowden seconda in 8'40"95, mentre Marta Zenoni è quinta in 8'44"10 e Micol Majori decima in 8'54"28.

Catalin Tecuceanu fallisce l'appuntamento con la storia del nuovo primato italiano degli 800 metri, da sottrarre dopo 51 anni al mito Marcello Fiasconaro, ma vince la gara in 1'45"06 con Francesco Pernici quinto in 1'45"42 e Giovanni Lazzaro settimo in 1'45"71, mentre Eloisa Coiro realizza il proprio personale nei due giri di pista al femminile in una gara molto veloce, con la vittoria della keniana Nelly Chepchirchir in 1'57"74, e l'azzurra quarta nell'ottimo crono di 1'59"07, con l'altra italiana Elena Bellò ottava in 2'00"90.

Nel getto del peso uomini ancora una buona prestazione dell'italo statunitense Nick Ponzio, rientrato in gara la settimana scorsa in Polonia dopo 18 mesi di squalifica per aver saltato tre controlli antidoping per cause a dire il vero controverse, che conquista il secondo posto grazie a una miglior misura di 21,40 al secondo tentativo, nella gara vinta dallo statunitense Roger Steen con 21.81, con il giamaicano bronzo olimpico Ranjindra Campbell terzo con 21.11, mentre gli altri due azzurri non riescono ed emergere con l'italo sudafricano Zane Weir settimo a 20,41 e Riccardo Ferrara ottavo a 20,15.

Tra le altre gare da evidenziare nei 100 metri uomini il sesto posto di Lorenzo Patta in 10"31 nella gara vinta dal canadese oro olimpico della 4x100 Jerome Blake con 10"15, nei 100 ostacoli Giada Carmassi è settima in 13"41 nella prova vinta dalla britannica Cindy Sember in 12"89, nei 400 maschili successo del brasiliano Mathesus Lima in 44"99 con gli azzurri Edoardo Scotti e Lapo Bianciardi rispettivamente settimo e ottavo con 46"34 e 46"89, stesso piazzamento realizzato nel giro di pista al femminile da Alice Mangione e Giancarla Trevisan con 52"61 e 52"75, nella prova vinta dalla giamaicana Stefanie Ann McPherson in 50"65.