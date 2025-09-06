Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Tamberi partirà alla volta di Tokyo per disputare i campionati mondiali

Il campione del mondo uscente di salto in alto scioglie la riserva decidendo di aggregarsi alla formazione azzurra in Giappone

di Redazione Sprintnews
06 Set 2025 - 21:58
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Gianmarco Tamberi ha comunicato, tramite il suo abituale canale social di Instagram, la decisione definitiva di rispondere alla convocazione ricevuta per i prossimi campionati mondiali di atletica, che si svolgeranno a Tokyo dal 13 al 21 settembre prossimo, dopo aver fatto nella giornata odierna un ultimo test in allenamento che doveva dare a lui, e al suo staff, la risposta finale in merito alle reali possibilità di presentarsi sulla pedana del salto in alto nello Stadio Olimpico giapponese, domenica 14 per le qualificazioni, nella condizione di puntare alle posizioni che sempre gli competono.

L'annuncio è stato dato tramite un lungo video registrato inizialmente nel Palaindoor di Ancona dove il 33enne saltatore marchigiano ha fatto oggi vari salti di prova, che gli hanno dato responsi alterni come da lui stesso dichiarato verbalmente, per poi concludersi direttamente tra le mure della sua abitazione dove ha preso la decisione definitiva supportato dalla moglie Chiara.

LE PAROLE CONCLUSIVE DEL VIDEO DI TAMBERI

"È una sfida complicata che però mi gasa e mi dà motivazioni, sento che la condizione è in crescita e ho voglia di mettermi in gioco. La scelta è stata difficile, perché si tratta di lasciare a casa mia moglie Chiara e la piccola Camilla, ma finché sarò un professionista, devo prendere scelte da professionista. Ci vediamo a Tokyo, sperando che ne varrà la pena".

© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Ricordiamo che Tamberi ha acquisito il diritto di partecipare ai mondiali di Tokyo tramite una Wild Card in quanto campione uscente del salto in alto a Budapest 2023, e come in stagione abbia gareggiato solamente in quattro occasioni con una miglior misura di 2.20 a Heilbronn in Germania il 10 agosto scorso.

tamberi
mondiali
tokyo
salto in alto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

00:35
DICH GOGGIA SU ARMANI DICH

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

01:38
SRV PERSONAGGIO ARMANI E SPORT 4/9 SRV

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

01:13
MCH RISSA IN CAMPO MLB MCH

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

01:39
MCH RECORD TUTA ALARE SALZMANN MCH

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

01:27
Ecco l'altra semifinale

Ecco l'altra semifinale

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

I più visti di Atletica

Tutte le medaglie italiane nella storia dei mondiali

Jacobs ai pm sul caso di presunto spionaggio: "Tortu non si è mai scusato, ma nessun astio con lui"

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Verso l'infinito e oltre: il motto di Alice Leccioli riecheggia al Trofeo Sempione

Notizie del giorno
Vedi tutti
22:37
Fiorentina, Pioli: "Vincere lo scudetto non mi ha cambiato, ma..."
22:29
Fenerbahce, sogno Zidane per il dopo Mourinho: contatti già avviati
22:22
Mondiali volley, Fahr: È stata una grande vittoria di squadra"
22:02
Atletica, Schwazer realizza il proprio personale sui 10.000 metri di marcia in pista a Bolzano
21:58
Tamberi conferma la sua presenza ai campionati mondiali di Tokyo