Marcell Jacobs allontana le voci di ritiro: "Devo rimettere i piedi in pista per ritrovare quella felicità. Magari il 2026 sarà fantastico"

Il 31enne di Desenzano sul Garda ha parlato del suo stato d'animo, spiegando come ci sia la volontà di tornare presto in gara al massimo delle sue potenzialità: "Amo questo sport, l'ho sempre amato. Sono sempre andato al campo con gioia, non è mai stato un dovere gareggiare. Solo che alla fine di una stagione difficile come questa, in cui ci si impegna al 1000% e poi le cose non vanno, serve un attimo riflettere - ha sottolineato Jacobs -. Non è la prima, ma è la seconda, la terza o la decima che non va. È stato un periodo di alti e bassi. Il 2024 è stato ottimo, il 2025 no, ma magari il 2026 sarà favoloso quindi non vedo l'ora di rimettere i piedi in pista per ritrovare quella felicità che avevo".