Atletica, allarme Tamberi verso Parigi: infortunio al bicipite femorale

© Getty Images

Un infortunio rischia di mettersi sulla strada di Gianmarco Tamberi verso Parigi 2024. Il campione olimpico in carica del salto in alto ha infatti dovuto rinunciare alla gara in programma in Ungheria e valida per Continental Tour Gold a causa di un dolore al bicipite femorale, accusato durante il riscaldamento. A comunicarlo è stato lui stesso, con un post sulla sua pagina Instagram: "Questa cosa mi sta logorando l'anima, non ho veramente parole...".