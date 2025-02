Spionaggio su Jacobs, tapiro d'oro per Tortu: "È doping, ma consentito!", scherza Staffelli

Tapiro d’oro a Filippo Tortu, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 nella staffetta 4x100. Suo fratello Giacomo è stato infatti iscritto nel registro degli indagati per un presunto caso di spionaggio nei confronti di Marcell Jacobs, che a Tokyo – oltre a trionfare nei 100 metri – ha vinto la staffetta 4x100 proprio assieme a Tortu. L'inviato di Striscia Valerio Staffelli ha intercettato Filippo a Giussano (Monza Brianza), poco dopo un allenamento, e gli ha consegnato il Tapiro suggerendogli di portarlo con sé nelle prossime gare: "È doping, ma consentito!", ha scherzato l’inviato. "Però non sta in valigia, preferisco metterlo davanti al letto così lo vedo", la replica di Tortu, al primo Tapiro ricevuto in carriera. Sul caso spionaggio nessuna parola. Ma Staffelli: "La gente si chiede 'Non è che Giacomo l’ha fatto perché Filippo è un rosicone'?".