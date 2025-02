Marcell Jacobs chiama Filippo Tortu per confermargli di credere alla sua totale estraneità

Marcell Jacobs, secondo una notizia riportata nella tarda serata di ieri dal quotidiano "Il Messaggero", avrebbe telefonato direttamente a Filippo Tortu per un primo chiarimento tra i due dopo l'esplosione della vicenda del presunto coinvolgimento del fratello di quest'ultimo in una delle varie indagini penali in corso sulla società Equalize, dove sarebbe emerso che Giacomo Tortu avrebbe commissionato un'indagine al fine di accedere a dati sensibili dello stesso Jacobs oltre che di suoi stretti collaboratori.