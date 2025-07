Sioli vola a 2,30 per conquistare l'oro nel salto in alto degli europei under 23

Negli 800 metri Francesco Pernici aveva senza dubbio creato una grande aspettativa, dopo la spettacolare semifinale vinta con il proprio personale di 1'44"06 e anche nuovo primato della manifestazione, per cui nella finale partiva con il ruolo di co-favorito insieme al talento olandese Niels Laros, addirittura con l'aspettativa di poter puntare allo storico record italiano del 1973 di Marcello Fiasconaro di 1'43"70, ma nella circostanza imposta in maniera troppo lenta la sua tipica condotta di gara da front runner sempre in testa, con un passaggio ai 400 metri più lenta di due secondi rispetto a quello del turno precedente, per cui Laros lo può seguire senza problemi sino agli ultimi 100 metri, dove fa partire il suo allungo decisivo che lo porta alla netta vittoria in 1'44'36, con Pernici alla fine quarto in 1'45"01 cadendo pure sul traguardo, superato negli ultimi metri anche dal britannico Justin Davies secondo in 1'44"97 e dall'altro azzurro Giovanni Lazzaro terzo in 1'44"98.