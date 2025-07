Scotti verso i 400 metri degli assoluti di Caorle, con la testa ai mondiali di Tokyo

"Mi ritengo soddisfatto della mia carriera sino a oggi per vari motivi, tra cui certamente per la mia costanza in quanto, benché abbia avuto anni difficili dopo il 2020 quando vinsi al Golden Gala a settembre con il mio vecchio personale di 45"21 che ha resistito sino a poche settimane fa, per vari motivi tra cui due gravi infezioni da Covid nel 2021 e a seguire nei successivi due anni importanti problemi alla schiena, non ho mai fatto mancare la mia presenza nei momenti che contavano, e sono orgoglioso di poter dire di essere sempre stato il punto fermo della staffetta dal 2018, anche nella mia stagione peggiore del 2023. Oltre l’assoluta sono anche uno dei ragazzi italiani più vincenti della storia a livello giovanile, per cui direi che sto avendo un bel percorso ma la mia indole non mi permette di fermarmi, sono sempre alla ricerca di qualcosa di più e non ho mai conosciuto un Edoardo pienamente soddisfatto. La fame e le ambizioni non mancano".