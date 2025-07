Jacobs salta gli Assoluti ma gareggerà sui 100 della Diamond di Losanna il 20 agosto prossimo

Marcell Jacobs non parteciperà ai prossimi campionati assoluti di Caorle, ma gareggerà il prossimo 20 agosto sui 100 metri della Diamond League di Losanna, nell'ambito del meeting Athletissima, per quello che sarà il suo ritorno in gara sulla distanza dopo l’esordio stagionale di Turku il 17 giugno scorso, quando due crono non esaltanti tra batterie e finali, 10"30 e 10"44 pur rialzandosi in quest'ultima prova, consigliarono al suo staff di fargli saltare il successivo impegno del 20 successivo nel Roma Sprint Festival, salvo poi nelle settimane successive subire un infortunio che gli ha impedito di partecipare anche al meeting di Nancy del 5 luglio.