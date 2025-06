Simonelli quinto con 13"55 a Filadelfia nei 110 H del Grand Slam Track

Per Simonelli campione europeo a Roma 2024 proprio nella specialità veloce sulle barriere, che proprio oggi compie 23 anni, una prova meno brillante rispetto a quella del meeting di Savona del 21 maggio scorso dove si era imposto in 13"24 sia pur ventoso, nella gara vinta con 13"08 dallo statunitense Jamal Britt, peraltro battuto proprio dall'azzurro nell'evento ligure di pochi giorni fa, ma in ogni caso per lui 4 punti utili nella classifica della categoria ostacoli corti in cui gareggerà ancora nella serata italiana sui 100 metri piani.